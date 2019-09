COSENZA – Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4.57 al largo della costa calabrese nel cosentino. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l’epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi, come da protocollo. La linea Paola-Cosenza è già stata riattivata. Nessun treno fermo è rimasto fermo sulla linea. Al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose.

Venerdì 6 settembre, era stata registrato un sisma di 3.4 di magnitudo: l’epicentro era stato individuato circa 4 km ad Ovest di Cerisano, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.26, 16.14. Il sisma si è verificato a 31.6 km di profondità ed è stato avvertito distintamente fino a grandi distanze. Tremori giunti fino a un raggio di 50-70 km. Scossa avvertita leggermente anche a Catanzaro. (fonte ANSA)