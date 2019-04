Blitz dice

Dogo argentino, anni fa ha sbranato una bambina. E’ ancora vivo, il cane. Anzi ha trovato coppia che invoca per lui, il cane, una seconda possibilità nella vita. Non pochi trovano giusta e umana la seconda possibilità, per il cane. Per il prossimo umano invece no: seconda possibilità al prossimo? Si invoca il butta la chiave!