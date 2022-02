Tre scosse di terremoto nella notte in Sicilia, in provincia di Siracusa, a distanza di pochi minuti una dall’altra. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la prima alle 22.54 con epicentro nel mar Ionio, tra Siracusa ed Augusta, con magnitudo di 3.5, ad una profondità di 14.2 km. La seconda scossa, dopo due minuti, con magnitudo 2.2 ed epicentro sempre in mare. La terza, dopo 23 minuti, con magnitudo sempre di 2.2. Molti cittadini hanno avvertito la terra tremare ed hanno chiamato i vigili del fuoco, ma non ci sono stati danni.