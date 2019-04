Blitz dice

Salvini: “Immigrati clandestini 90 mila, contrariamente a quanto dice qualcuno”. Per due anni e da ministro, Salvini dixit: “Immigrati clandestini 500/600 mila!”. E’ lui quel qualcuno, che sempre aggiungeva: da espellere! Da inizio anno espulsi duemila. A questo ritmo in comodi due secoli…Ma, se sono solo 90 mila, invasione abolita da Salvini, come povertà abolita da Di Maio.