ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6:27 di oggi, giovedì 27 febbraio, in mare tra le isole Eolie e la Calabria. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 229 km di profondità ed epicentro 53 km a nord da Messina e 64 km a nordovest di Reggio Calabria. Non si registrano danni a persone o cose.

Lo scorso 14 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 era stata registrata alle 22:42 sempre al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 297 km di profondità ed epicentro 91 km a nordovest di Messina.

E oltre alle Eolie, una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 5:52 di questa notte in mare nel Golfo di Salerno. La magnitudo registrata è 3: secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 34 km di profondità ed epicentro a 16 km da Castellabate. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose.

Fonte: Ansa