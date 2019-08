ROMA – Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba di questa mattina, 9 agosto, in Sicilia. Il sisma, di magnitudo 3.2, si è verificato alle 05:35 tra Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, ad una profondità di 6 chilometri. L’INGV ha stimato l’epicentro al largo tra le due isole. Tanta paura tra i residenti e i numerosi turisti, ma al momento non si ha notizia di danni a cose o persone.

Molti utenti si sono riversati sui social network, riferendo del terremoto. Non è la prima volta che si verifica un evento del genere tra le due isole. Solo qualche giorno fa si era registrata un’altra scossa, con epicentro a Caltabellotta e di magnitudo 3.6, avvertito fino a Palermo. In tutta la provincia, infatti, si sta verificando nelle ultime settimane uno sciame sismico, che ha già interessato la zona della vicina Valle del Belice, in particolare il comune di Menfi, con una serie di scosse – intorno a metà luglio – che, comunque, non hanno mai superato i 3 gradi di magnitudo. (fonte ANSA)