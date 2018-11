SIENA – Una decina di scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.4, sono state registrate stamani, giovedì 8 novembre, a Castiglione d’Orcia nel Senese.

Lo sciame sismico è stato avvertito dalla popolazione. Anche se non ha provocato danni, in molti per la paura sono scesi in strada. Il sindaco di Castiglione d’Orcia Claudio Galletti ha anche emesso ordinanza di chiusura delle scuole.