Terremoto sull’Etna con scossa di magnitudo 2,2: nessun danno a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata alle 13.30 sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato dall’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania a 4 chilometri a Nord-Ovest di Milo e a una profondità di 5 chilometri.

Come detto, il terremoto sull’Etna non avrebbe provocato danni. Quindi non si segnalano, al momento, danni a cose o persone.