COSENZA – Terremoto nel Tirreno Meridionale. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata rilevata dall’Ingv alle 12.20 di sabato 12 gennaio, di fronte alle coste calabresi e a 74 km da Cosenza. La scossa ha avuto una profondità di 284 km.

Secondo la scala Ritcher, un evento sismico di magnitudo 3.6 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Anche in questo caso, nonostante lo spavento per le popolazioni, non si registrano danni.