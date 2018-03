TORINO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica (Ingv) nel Pinerolese, alle 15,29 di martedì 28 marzo.

L’epicentro del sisma è stato localizzato nel comune di Lusernetta (Torino), ad una profondità di circa 16 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente nella Val Pellice, nella zona di Cavour e nella Valle Infernotto, nel Cuneese. Al momento non si registrano danni.

Il racconto de Il diario di Torino:

TORINO – La scossa di terremoto che questo pomeriggio ho colpito il Piemonte è stata percepita maggiormente nella zona di Pinerolo. L’epicentro del terremoto è stato identificato tra Lusernetta (TO) e Bagnolo Piemonte (CN), con ipocentro a 16 km. La moderata entità del fenomeno sismico ha fatto sì che nel capoluogo non si sia avvertito alcun tremore.

TERREMOTO – La scossa è stata avvertita intorno alle 15 e 30 di martedì 27 marzo, come reso noto dall’Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia. Fortunatamente pare che non ci siano stati feriti. La terra ha tremato con grande intensità in Valle Infernotto e Valle Po