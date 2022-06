Blitz dice

Zlatan di donne che riteneva roba sua l’altro giorno ne ha ammazzate due, una perché non obbediva, neanche, letteralmente, a spaccarle la testa. L’altra perché, visto che lui aveva deciso di farla finita, che esisteva a fare se lui non era più vivo? O forse la seconda l’ha ammazzata soltanto per abbuono, sovra mercato del […]