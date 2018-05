FIRENZE – Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata alle 16.19 di giovedì 3 maggio sulla dorsale appenninica tra Emilia Romagna e Toscana.

La magnitudo rilevata dall’Ingv è stata di 3.3 a profondità di cinque chilometri. L’epicentro a Tredozio, in provincia di Forlì e Cesena, ma il sisma, molto superficiale, è stato avvertito anche a Firenze. Allarme tra la gente in zona con molte telefonate che sono giunte ai vigili del fuoco. Non si hanno notizia, per ora, di danni a persone o cose.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play