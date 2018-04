TRENTO – Una scossa di terremoto di magnitudo del 2.8 è stata registrata alle 7.38 del 17 aprile tra Storo e Bondone, in Trentino.

La rete sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, ha registrato la scossa con ipocentro a 8 chilometri di profondità ed epicentro entro 20 chilometri dai comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Magasa, Valvestino, Capovalle, Anfo, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Ledro, Idro, Lavenone, Treviso Bresciano, Tignale, Sella Giudicarie, Tremosine sul Garda, Pertica Bassa, Limone sul Garda, Collio, Gargnano e Vestone.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.