ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata sulle Alpi Carniche con epicentro nel piccolo comune di Verzegnis, a pochissimi chilometri da Tolmezzo, in provincia di Udine.

La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi della Sala Sismica INGV di Roma poco prima del 16 e più precisamente alle 15:57:23 di oggi, venerdì 14 giugno. Il terremoto ha avuto profondità di soli 5 chilometri ed è stato avvertito in un’area molto ampia, da Udine a Tarvisio e persino in Austria. I comuni più vicini all’epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco. Non sono segnalati per ora danni a persone o cose. (fonte INGV)