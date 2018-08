UDINE – Cinque scosse di terremoto in meno di due ore hanno svegliato la popolazione di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, dalle 5,26 del mattino di sabato 11 agosto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La più forte scossa, di magnitudo 3.9, è stata avvertita chiaramente dalle persone e ha svegliato in molti, che si sono poi rivolti ai vigili del fuoco per interventi e rassicurazioni.

La prima scossa del 3 è stata registrata dalla rete di monitoraggio sismico dell’Ingv alle 5.26 del mattino con ipocentro a 11 chilometri di profondità ed epicentro trai comuni di Cavazzo Carnico, Verzegnis, Tolmezzo, Amaro, Bordano, Trasaghis, Venzone e Villa Santina.

Solo pochi minuti dopo alle 5.30, un’altra scossa è stata registrata nello stesso epicentro, con magnitudo 3.9 e ipocentro a 13 chilometri di profondità, la più forte dello sciame sismico al momento. Poi alle 5.38 un’altra scossa, di magnitudo 2.3 e ipocentro 5 chilometri.

Alle 5.54 e alle 6.52 altre due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo e 2.7, con ipocentro entrambe a 10 e 8 chilometri di profondità. Nonostante la grande paura per la cittadinanza, che ha avvertito chiaramente tutte le scosse ma soprattutto quella del 3.9, non ci sono al momento indicazioni di danni a persone o cose.

Molte persone sono state svegliate e decine di telefonate sono giunte ai centralini delle forze dell’ordine e della Protezione civile del Fvg. L’allarme tra la popolazione è stato però contenuto e l’attenzione rimane alta.