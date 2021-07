Due scosse di terremoto in Umbria, la prima di magnitudo 2.6 alle 8,03 e la seconda di 3.6 alle 10, registrate nella zona di Norcia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i vigili del fuoco si è avvertito “distintamente” un boato così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. La squadra è quindi uscita per un sopralluogo sul territorio. Al momento alla sala operativa non sono arrivate richieste di intervento.

Le due scosse di terremoto in Umbria nella zona di Norcia

Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la seconda scossa di terremoto è stata segnalata dai sismografi precisamente alle 10. Scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 chilometri a ovest del centro di Norcia. Sempre secondo i rilievi dell’Ingv, l’ipocentro del fenomeno sismico è invece ad una profondità di 11 chilometri. Diverse le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito distintamente il terremoto.

La scossa avvertita anche in altre regioni

Oltre alla zona di Perugia e Terni, segnalazioni della scossa di terremoto sono arrivate anche dalle Marche, dall’Abruzzo e da Rieti, nel Lazio. Al momento non sono segnalati danni. “Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni né richieste di soccorso, siamo impegnati per una ricognizione sul territorio” spiegano i vigili del fuoco.