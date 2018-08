GUBBIO – Scossa di terremoto in Umbria, dove la terra ha tremato alle 10:58 di oggi, venerdì 10 agosto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo quanto riferisce la sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma è stato di magnitudo 2.2 ed è stato localizzato un chilometro a sud est di Gubbio.

La scossa è stata avvertita in maniera chiarissima dalla popolazione. Per il momento non si segnalano comunque danni a persone o edifici.

Alle ore 2:20, invece, terremoto di magnitudo 2.1 a Savignano Irpino, in provincia di Avellino, con ipocentro a 28 chilometri di profondità. Evento localizzato 33 chilometri ad est di Benevento, 43 km a nord est di Avellino. Alle 10.26 terremoto di magnitudo 2.1 rilevato a Lucoli, in provincia de L’Aquila, con ipocentro profondo 8 chilometri, 5 km a sud est de L’Aquila.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Alle ore 21:52 di ieri sera, sisma di magnitudo 2.0 nello stretto di Messina, epicentro in mare, a 7 chilometri da Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. Evento localizzato 21 km a sud di Reggio Calabria, 32 km a sud est di Messina, 57 km a nord est di Acireale. Alle 13:52 di ieri, scossa M 2.0 a Pieve Torina, provincia di Macerata, con ipocentro ad 8 chilometri.