BOLZANO – Terremoto in Val Venosta: una scossa di magnitudo 2.8 della scala Richter è stata registrata nella prima serata di giovedì 10 gennaio, alle 19:42, con epicentro a due chilometri da Moso in Passiria, in provincia di Bolzano, ad una profondità di 13 chilometri, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita anche a Bolzano, Vipiteno e Merano.

Nella stessa giornata un altro terremoto, in questo caso di magnitudo 4.8 della scala Richter, è stato registrato alle 18:24 (19:24 ora italiana) in mare, in acque territoriali greche, ad un centinaio di chilometri dall’isola di Creta e a circa 400 chilometri da Izmir, in Turchia. Al momento non si ha notizia di danni alle cose o alle persone.