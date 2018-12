CUNEO – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata la scorsa notte (tra 23 e 24 dicembre) in provincia di Cuneo dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato a Sampeyre, in valle Varaita. La scossa è stata avvertita in tutta la valle ma non si registrano feriti o danni strutturali alle abitazioni.

I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno infatti registrato un terremoto alle ore 1.01, con epicentro a 3 chilometri a sud-ovest dall’abitato di Sampeyre (profondità 14 chilometri), in Valle Varaita.

La scossa è stata nitidamente avvertita, oltre che in valle Varaita, anche nelle vicine valli Po e Maira. Segnalazioni ci giungono anche da diverse altre parti della provincia.