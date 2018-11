ROMA – Una scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore del 15 novembre a Velletri, in provincia di Roma. Il sisma è stato monitorato dalla rete dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, leggermente più a sud del centro cittadino.

La scossa è avvenuta alll’1.36 di giovedì, una scossa breve e debole di magnitudo del 2.5, tanto che la popolazione non sembra averla avvertita. L’ipocentro è stato localizzato a 11 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzato entro 10 chilometri da Velletri, Lanuvio, Nemi, Genzano di Roma, Lariano, Ariccia, Rocca di Papa, Albano Laziale e Cisterna di Latina.

Il terremoto non sembra essere stato avvertito dalla popolazione, sia per la bassa magnitudo che per il luogo dell’epicentro, situato in una zona di campagna poco abitata.