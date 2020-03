VIAREGGIO – In piena emergenza coronavirus ci mancava solo il terremoto. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita alle 14.17 di oggi, martedì 10 marzo, in Versilia.

L’epicentro è stato localizzato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) 2 km a nord di Camaiore (Lucca) e ad una profondità di 8 km.

La popolazione, fino a Viareggio e negli altri comuni limitrofi, ha chiaramente avvertito vibrazioni del terreno e una specie di boato dal sottosuolo, anche a causa della scarsa profondità del sisma.

Numerose le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Al momento però non risultano danni. A Camaiore, Pietrasanta, Viareggio, Massa e Lucca, la gente è fuggita in strada dalle proprie abitazioni dove erano rinchiusi proprio per rispettare le misure più stringenti del Governo per l’emergenza coronavirus.

Fonte: Ansa