CATANIA – Tra chi è stato svegliato in piena notte per il terremoto che ha colpito la provincia di Catania anche l’ex Iena (ora segretario particolare del vice ministro del Miur Lorenzo Fioramonti) Dino Giarrusso.

“A Viagrande la scossa è stata veramente forte. Usciamo di casa, ma invito tutti alla calma”, ha fatto sapere via Twitter. “È stato davvero spaventoso – racconta a Repubblica – forte forte forte, e quindi siamo scesi tutti in strada. A Fleri ci sono danni grossi, stanno andando tutti là, che è molto vicino all’epicentro”. “Da catanese ne ho vissuti tanti di terremoti – aggiunge – ma una botta così che ti ha spostato il letto non l’avevo mai sentita”.