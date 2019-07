ROMA – A Roma si cerca un presunto terrorista siriano.

“Domani sarò in Paradiso”. Questa la frase pronunciata da un giovane siriano durante una conversazione telefonica. Frase che ha messo in allarme la Questura di Roma. La frase, fanno sapere dalla Questura, potrebbe far intendere che l’uomo sarebbe pronto ad un’attacco suicida nella Capitale.

Già nella notte tra venerdì e sabato 20 luglio è stato dato ordine a tutte le volanti di prestare la massima attenzione. A tutti gli agenti sono state segnlate anche le tre possibili identità del siriano.

Il soggetto ricercato avrebbe circa trent’anni.

La foto arrivata alle pattuglie mostrerebbe un ragazzo con la barba, nato in Siria il 5 maggio del 1991. Una immagine scattata in Pariser Platz, davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino. Una scelta forse simbolica. Si tratta, infatti, della stessa città dove nel 2016 Anis Amri, tunisino di 25 anni, si lanciò con un camion sulla folla che visitava uno dei mercatini di Natale nel quartiere Charlottenburg, provocando 12 morti e 56 feriti.

Fonte: Repubblica, Corriere della Sera.

IN AGGIORNAMENTO.