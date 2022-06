Muore a 32 anni per una puntura di ape

Tertenia (Nuoro), Marco Deaiana muore a 32 anni per una puntura d’ape: infarto provocato da choc anafilattico

Tertenia (Nuoro): Marco Deaiana muore a 32 anni per una puntura d'ape: infarto provocato da choc anafilattico. Il ragazzo era riuscito a chiamare la fidanzata ma per lui nion c' èstato niente da fare.

di redazione Blitz

Pubblicato il 17 Giugno 2022 - 15:42