Tesoro in casa di un pensionato, circa 100mila oggetti rubati: boom di accessi al sito della Polizia

Nel giro di 24 ore, sono stati migliaia gli accessi alla pagina del sito web della Polizia di Stato, dove sono stati pubblicati alcuni dei circa 100.000 oggetti rubati sequestrati a Bologna a un pensionato settantenne, indagato per ricettazione in nell’operazione ‘Aurum’ della squadra Mobile.

Online alcuni dei 100mila oggetti sequestrati a 70enne a Bologna

E’ la stessa Questura di Bologna a confermare il boom di visite alle pagine in cui è possibile vedere, ed eventualmente riconoscere, i ‘pezzi’ finora catalogati, fra i quali ci sono dai diamanti agli orologi di marca, dalle armi e divise antiche fino ad oggetti insoliti come fossili del neolitico e un dente di Mammuth.

La merce, che ha un valore stimato in circa 6 milioni, sarebbe riconducibile a furti commessi negli ultimi 20 anni, in appartamenti e su treni, ma anche provento di truffe, scippi e borseggi. Il settantenne indagato, un ex funzionario di banca in pensione, secondo gli investigatori avrebbe acquistato la merce direttamente dagli autori dei ‘colpi’, non per rivenderla, ma per pura passione di collezionare e accumulare questi oggetti.

