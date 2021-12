Test antigenico per entrare in Italia dai paesi Ue (Ansa)

Test antigenico entro 24 ore prima dell’ingresso in Italia dai Paesi Ue. Per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La validità del test antigenico è dunque portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste.

Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

Commissione Ue: “L’Italia spieghi perché non basta vaccinarsi”

“Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell’Italia e forse del Portogallo”, questa scelta “deve essere giustificata sulla base della situazione reale”.

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova, rispondendo a una domanda sull’introduzione del tampone obbligatorio per chi dall’Europa si reca in Italia, anche per gli immunizzati.

“Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo” giovedì “perché queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in Ue”, ha aggiunto.