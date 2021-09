Test di ingresso Medicina, la ministra Messa ammette l’errore: “Le domande sbagliate saranno annullate”

In merito alla questione dei presunti errori nelle domande a test di ingresso per il Corso di laurea in medicina, la ministra dell’Università Maria Cristina Messa, intervenendo alla trasmissione The Breakfast Club su Radio Capital, ha dichiarato: “Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, quindi verosimilmente annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica”.

Test di Medicina, le domande sbagliate saranno annullate

La Messa ha assicurato ai 77mila candidati per gli oltre 14 mila posti di Medicina e più di mille per Odontoiatria, che provvederà a risolvere il problema delle domande sbagliate della prova di ingresso per il corso di laurea in Medicina del 3 settembre. Nei giorni scorsi era infatti montata una polemica dopo le contestazioni di alcuni esaminati rispetto ad alcune domande del test (pare che siano tre) non corrette o imprecise sulle 60 totali della prova.

Dal Codacons all’interrogazione parlamentare

Dopo le segnalazioni il Codacons aveva annunciato un ricorso al Tar del Lazio per irregolarità e violazioni delle disposizioni. Mentre ieri era arrivata anche un’interrogazione parlamentare, presentata da Manuel Tuzi, deputato M5S della commissione Cultura, che chiedeva alla ministra Messa di “far luce” sulla “presunta presenza di quesiti errati e di risposte non abbinate correttamente”.

Inoltre la ministra ha ammesso che per il prossimo anno vorrebbe “dare qualche cosa di un pochino meno debole”, chiarendo che prima dovrà incontrarsi con le commissioni che preparano i test.