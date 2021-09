Test di Medicina 2021: quando e dove escono i risultati, come funziona la graduatoria

Quando vengono pubblicati i risultati del test di Medicina 2021? Il 17 settembre sono stati pubblicati i primi risultati del test di Medicina in forma anonima e per visualizzarli ciascun candidato ha dovuto ricordare il codice etichetta memorizzato il giorno della prova. In quell’occasione è stato elaborato il punteggio minimo teorico per entrare.

I risultati del test di Medicina 2021 vengono pubblicati in specifiche date indicate dal calendario del MUR e oggi, 28 settembre, esce la graduatoria nazionale nominativa da dove sarà possibile ottenere il punteggio minimo effettivo. I risultati del test di Medicina si trovano nell’area riservata sulla piattaforma Universitaly dove si troverà anche la graduatoria nazionale.

Quando escono i risultati del test di Medicina 2021

I risultati del test di Medicina 2021 escono su Universitaly. I candidati accedendo all’area riservata del sito potranno consultare la graduatoria. Dopo qualche ora arriverà anche il dato preciso sul punteggio minimo per entrare.

Con i risultati del test di Medicina, ciascun candidato scoprirà se è “assegnato” o “prenotato”. Il 28 settembre, con la pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno prendere visione del proprio status in merito alla stessa e che può essere di:

“assegnato” e quindi vincitore di concorso;

“prenotato” che richiede l’attesa degli scorrimenti di graduatoria successivi.

Nell’allegato che accompagna il decreto del MUR del 25 giugno si legge: “Il giorno 28 settembre 2021, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell’area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano “assegnati” o “prenotati” al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l’elenco di tali candidati”.

Test Medicina risultati: come funziona la graduatoria

Gli scorrimenti di graduatoria dei candidati “assegnati” e “prenotati” viene spiegato nell’allegato al decreto sopra citato. In particolare le regole e fasi da seguire sono le seguenti: