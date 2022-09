Test di medicina 2022: domande, materie, quiz multiplo, risultati, punteggi, tempo a disposizione

Il 6 settembre, alle ore 13, andrà in scena il test di medicina. La prova sarà svolta in tutte le università statali italiane. Gli studenti, saranno circa 65mila, dovranno affrontare il test d’ingresso in 100 minuti e rispondere a 60 quesiti a risposta multipla.

I posti a disposizione nelle università sono 14.740, cioè 720 in più rispetto all’anno scorso.

Come funzionerà la prova

Ma cosa sappiamo della prova? Come funzionerà? Ecco qualche informazione utile. Prima di tutto: le domande. I quesiti saranno 60 e per ciascuna saranno indicate 5 opzioni di risposta. Il tutto andrà risolto in 100 minuti.

Quali saranno le materie delle domande? Nel test ci saranno 23 domande di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica, 5 di ragionamento logico, 4 di competenze di lettura.

E i punteggi? Per ogni domanda giusta verranno assegnati 1,5 punti, per ogni domanda sbagliata ne verranno tolti 0,4. Ogni mancata risposta equivale a zero punti.

Quando usciranno i risultati?

I risultati delle prove usciranno il 14 settembre sul sito di Universitaly. I risultati per quella data usciranno però in forma anonima. Per le graduatorie bisognerà aspettare il 29 settembre.