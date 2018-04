Test Invalsi 2018 terza media: simulazione di Matematica

ROMA – L’appuntamento con le prove Invalsi 2018 di terza media è alle porte: il via è stabilito per il 4 aprile e si andrà avanti fino al 21, come stabilito dal Miur.

Ecco cosa ha spiegato l’Invalsi per la risoluzione dei problemi che potrebbero capitare durante lo svolgimento.

TEST INVALSI 2018: COSA FARE SE IL PC SI BLOCCA O SI SPEGNE.

A tal proposito l’Invalsi ha pubblicato un vademecum per la risoluzione di tutti i problemi che potrebbero interessare gli studenti che oggi si chiedono cosa succederebbe nel caso in cui ci fossero problemi durante lo svolgimento delle prove Invalsi 2018.

Se lo studente non riuscisse a entrare in una delle prove, l’Invalsi consiglia di controllare l’inserimento corretto delle credenziali o spostare l’alunno in un’altra postazione o, come ultima alternativa, creare delle nuove credenziali per l’accesso.

Se durante lo svolgimento si verifica un problema di connessione o un problema elettrico, le risposte date prima dell’interruzione non sono perse e concorreranno alla valutazione finale. Se l’interruzione dura meno di 10 minuti, gli allievi possono riprendere la prova con le stesse credenziali dal punto in cui si erano fermati. Se invece l’interruzione è superiore a 10 minuti, lo studente deve ripetere tutta la prova, con nuove credenziali.

PROVE INVALSI 2018, SIMULAZIONI DI MATEMATICA.

La prova di matematica dell’Invalsi 2018 sarà composta da diverse domande di differenti dimensioni e ambiti.

Gli ambiti:

Numeri

Spazio e figure

Relazioni e funzioni

Dati e previsioni

Le dimensioni invece saranno:

Conoscere

Risolvere problemi

Argomentare

Le domande del test Invalsi 2018 di matematica saranno di diverso tipo:

risposta a scelta multipla

risposta aperta breve o univoca

risposta aperta articolata

a completamento (cloze)

a collegamento (matching).

Clicca qui per la simulazione del Test Invalsi 2018 di Matematica.