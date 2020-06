Test Medicina 2020, Miur pubblica bando: l’esame si terrà il 3 settembre

ROMA – Test Medicina 2020: sul sito del Miur è stato pubblicato il bando con tutte le indicazioni per partecipare alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie.

I test per l’anno accademico 2020/2021 si terranno a inizio settembre. L’esame si svolgerà in presenza negli atenei.

Sul decreto del Miur si legge che “le università devono assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati”.

“E anche l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali”.

Il test di Medicina si terrà il 3 settembre.

La prova di ammissione, spiega il Miur, “è unica” sia per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia sia per quello in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Inoltre, “è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova”.

Per l’ammissione, si legge in un allegato del decreto, “è richiesto il possesso di una cultura generale”.

Con particolari attinenze “all’ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale”.

“Nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e di attitudini al ragionamento logico- matematico”.

Richieste anche conoscenze su discipline scientifiche come Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. La prova, spiega il ministero, è predisposta con l’aiuto “di una commissione di esperti”.