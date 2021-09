Test Medicina 2021, pubblicati i punteggi anonimi: ecco dove collegarsi per scoprire il proprio risultato

Sono online da questa mattina, venerdì 17 settembre, i punteggi anonimi, ordinati secondo il codice etichetta, del test medicina 2021 svoltosi il 3 settembre.

Test medicina 2021, dove controllare i punteggi anonimi

Per controllare i risultati anonimi del test Medicina 2021 è sufficiente entrare nella propria area riservata su Universitaly e cercare il proprio codice etichetta. Dopo la pubblicazione dei risultati e una volta ordinati, si faranno le prime ipotesi rispetto al punteggio minimo per entrare a Medicina. Per sapere con certezza il punteggio minimo per entrare è necessario aspettare la graduatoria nominativa nazionale che verrà pubblicata il 28 settembre.

Cosa fare se non ricordi il codice etichetta

Per chi si fosse dimenticato il codice etichetta, che permette di associare il punteggio alla propria scheda anagrafica personale, dovrà aspettare il 24 settembre, giorno in cui il CINECA pubblicherà il compito e la scheda anagrafica di ciascun studente, sempre su Universitaly.

C’è però un modo per risalire al punteggio anonimo per chi non si ricorda del codice etichetta: bisogna controllare le soluzioni del test e calcolare con precisione il punteggio (1,5 punti per le risposte corrette, -0,4 per le risposte sbagliate e 0 punti per le risposta non date). Infine nella lista dei candidati, cerca il candidato che ha fatto il tuo stesso punteggio parziale per argomento e lo stesso totale.