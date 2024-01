Le prove del test di Medicina previste per febbraio 2024 slittano ad aprile e maggio. In base a quanto riportato dalCorriere della Sera, le domande della prova saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica di migliaia di quesiti. Chi fa il test può quindi esercitarsi sui quesiti e potrebbe capitargli di dover rispondere a domande simili il giorno della prova, se fortunato.

Come funziona il test

Il test dovrebbe durare novanta minuti, durante i quali bisogna rispondere a 50 quesiti tra comprensione del testo, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Considerando la carenza di medici in Italia, al ministero si lavora alla possibilità di introdurre nuove forme di accesso alla facoltà. Ci sono i due disegni di legge in discussione in commissione al Senato.

L’ipotesi è quella di far frequentare un semestre comune agli studenti nelle facoltà a libero accesso come biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive, al termine del quale, nel mese di gennaio, chi ha superato i tre esami previsti (fisica medica, biologia cellulare e genetica, principi di anatomia umana) può iscriversi al test che serve per determinare la graduatoria nazionale e l’accesso ai diversi Atenei. Se non si passa, è possibile continuare il corso o iscriversi a un’altra laurea, senza perdere l’anno di studio.

