Test medicina 3 settembre 2021: documenti necessari, posti disponibili, dove e quando vedere risultati

Oggi, venerdì 3 settembre 2021, è la giornata dei test di ingresso alla facoltà di Medicina, delle prove che ogni anno sono tanto temute quanto attese per gli aspiranti medici. Vediamo alcune informazioni come documenti necessari, posti disponibili, dove vedere risultati.

Test medicina 2021, i documenti necessari e Covid

Per accedere alle sedi d’esame sarà obbligatorio esibire il Green Pass: la certificazione sarà controllata via app prima dell’ingresso in aula di ciascun partecipante al test. Gli esaminandi, inoltre, dovranno portare con sé l’autodichiarazione Covid, scaricabile dal sito Universitaly (la stessa utilizzata per l’iscrizione alla prova). Una volta stampato e compilato, il documento dovrà essere consegnato il giorno della prova, pena l’esclusione dal test. Con l’autodichiarazione Covid, il partecipante all’esame certifica di conoscere le norme anti-Covid, di non essere in quarantena, di non avere i sintomi della malattia. Per partecipare al test sarà anche obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

Test medicina 2021, i posti disponibili

I posti messi a bando per il test di medicina 2021 sono in totale 14.020, in crescita del 7% rispetto al 2020 e del 21% rispetto al 2019. Questo numero si riferisce all’immatricolazione alla laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia. Ci sono, inoltre, 1.077 posti sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per quanto riguarda medicina veterinaria i posti disponibili sono 877, mentre per odontoiatria e protesi dentaria ne sono stati riservati 1.253.

Dove e quando vedere i risultati del test di medicina

Il 28 settembre 2021, nell’area riservata di universitaly.it, viene pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa. Questa data vale sia per Medicina-Odontoiatria che per Veterinaria. Il 6 ottobre inizieranno gli scorrimenti. Gli scorrimenti non prevedono delle date fisse già comunicate dal MIUR ma vi vengono notificati direttamente su universitaly.it. Tramite un avviso posizionato vicino alla Graduatoria Nazionale e proseguiranno fino a quando non saranno assegnati tutti i posti disponibili.