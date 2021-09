Test Veterinaria 2021: orario, domande, posti disponibili, sedi, punteggi e graduatoria

Oggi, 1 settembre, si terrà la prova di accesso a Veterinaria. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria è unica ed identica in tutte le sedi. Il test inizierà alle 13, sarà composto da 60 domande e avrà durata massima di 100 minuti.

La composizione delle domande del Test Veterinaria 2021

Le domande saranno così suddivise: 12 quesiti di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 16 di biologia, 16 di chimica, 6 di fisica e matematica.

Ad assegnare sedi e aule sarà la CINECA che sceglierà sedi e aule il più vicino possibile ai candidati.

Test Veterinaria 2021: i posti disponibili

I partecipanti alla prova iscritti su Universitaly ammontano a 11.826, mentre i posti disponibili si fermano a 877 sull’intero territorio nazionale.

Dopo il test verrà stilata una graduatoria nazionale con i risultati dei candidati. I posti saranno assegnati dal Miur in base ai punteggi ottenuti e alle preferenze espresse da ogni studente per le varie sedi. Prima della pubblicazione delle graduatoria, Miur e Cineca pubblicheranno i punteggi del test in forma anonima.

Questo l’elenco dei posti disponibili, divisi per ateneo: