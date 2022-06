L’auto dei The Kolors evita per un soffio un furgone che sta andando contromano. Accade a Napoli ai tre componenti della band nata a Napoli nel 2010. “Stiamo tutti bene: fortunatamente nessuno di noi si è fatto male” ha scritto Stash in una storia di Instagram.

L’auto dei The Kolors evita per un soffio un tir che ha sbandato

È successo la sera di giovedì pomeriggio sulla strada per Isernia. Il gruppo stava percorrendo la strada per andarsi ad esibire a Venafro. I tre si sono trovati davanti improvvisamente un autoarticolato che sbandato. L’auto dei Kolors è stata costretta a sterzare evitando così la collisione con il tir per pochissimi metri.

Il messaggio di Stash su Instagram

“Stiamo tutti bene”. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”. Questo il messaggio che Stash, al secolo Antonio Fiordispino ha scritto su Instagram. In auto con lui c’erano anche Alex Fiordispino e Daniele Mona, gli altri due componenti della band.

Chi sono i The Kolors

Nati nel 2010 a Napoli, i the Kolors sono diventati famosi al grande pubblico nel 2015 con la vittoria della 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2018, il trio ha preso parte al 68esimo Festival di Sanremo con il pezzo Frida, segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana. L’anno successivo, il trio ha collaborato con la cantante Elodie alla realizzazione del singolo “Pensare male”. Il brano è diventato successivamente disco di platino.