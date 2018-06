VICENZA – Un immigrato è stato sorpreso mentre guardava un video dell’Isis su un bus a Thiene, in provincia di Vicenza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo, 28 anni e originario del Burkina Faso, ora rischia una denuncia per terrorismo.

A riportare la notizia è il Giornale di Vicenza, che scrive come il giovane dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico, stava viaggiando in bus da Bologna a Vicenza quando un altro passeggero ha notato il video dell’Isis: