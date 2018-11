ROMA – E’ morto Tiberio Barchielli. Barchielli, di Rignano sull’Arno, è stato per anni il fotografo ufficiale di Matteo Renzi. Seguì l’ex segretario del Pd a Palazzo Chigi, durante tutto il periodo in cui Renzi fu presidente del Consiglio. E’ stato proprio l’ex premier, in un post sul suo profilo Facebook, a ricordare il fotografo: “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene”.

Barchielli, 60 anni, era nato a Rignano sull’Arno (Firenze), lo stesso paese dell’ex premier. Fotografo da sempre, era giornalista pubblicista, si era formato a Firenze. Quando Renzi diventò Presidente del Consiglio, lo chiamò come fotografo a Palazzo Chigi, dove Barchielli rimase anche con Paolo Gentiloni.