Piazza del Popolo a Roma sembra una discarica dopo il passaggio dei tifosi del Betis Siviglia. In 5mila si sono radunati nel centro della Capitale in vista della partita di Europa League contro la Roma: in maglia biancoverde hanno intonato cori, sventolato bandiere e occupato la storica piazza ai piedi del Pincio, prima di essere scortati all’Olimpico.

Dietro di loro una grande quantità di spazzatura. E’ lo spettacolo indecoroso che si vede da alcune immagini pubblicate sui alcuni siti, tra cui il Corriere dello Sport.

Betis Siviglia, ieri le bottiglie contro i bar a Trastevere

I primi tifosi spagnoli sono arrivati a Roma nella serata di mercoledì, già abbastanza carichi. Tanto che a Trastevere è dovuta intervenire la polizia.

In un bar di piazza San Calisto 250 tifosi stavano bevendo birra e quando il proprietario si è rifiutato di servirgliene altra perché era terminata hanno iniziato a lanciare bottiglie contro la vetrina, tra cori da stadio e proteste. Per fortuna la rivolta è stata sedata sul nascere dai poliziotti e i tifosi sono stati allontanati, senza danni.

Purtroppo non è la prima volta che accade. Qualcosa di simile era avvenuto nel 2015 con gli ultras del Feyenoord che devastarono Piazza di Spagna, arrivando a danneggiare la Barcaccia del Bernini.

