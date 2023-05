Tifoso del Napoli morto di infarto dopo la festa per il terzo Scudetto

Un tifoso del Napoli, residente in Austria, è morto di infarto questa mattina, verso le 4, nella zona della stazione dei treni di Udine. Dopo le chiamate di aiuto giunte al 112 da parte di alcune persone che l’hanno visto accasciarsi, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma inutilmente. L’uomo è morto in strada, nei pressi dell’accesso alla stazione, dove si stava dirigendo per tornare a casa in treno dopo la gara di ieri alla Dacia Arena. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato: il tifoso in passato aveva già avuto problemi di salute.

