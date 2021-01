Tim down oggi 4 gennaio, non funziona la rete fissa: problemi di connessione per molti utenti

Tim down in Italia oggi 4 gennaio, non funziona la rete fissa con problemi di connessione per molti utenti. Da questa mattina infatti si segnalano diversi problemi alla rete fissa per tantissime persone abbonate. Problemi alla connessione a internet attraverso il modem di casa o dell’ufficio.

Le maggiori segnalazioni arrivano da grandi città come Roma, Milano e Torino, ma anche in altri centri più piccoli. Ancora non sono note la cause del Tim down, mentre su Twitter in molti stanno chiedendo all’operatore chiarimenti sull’accaduto.

Aggiornamento ora 10:00 Tim down: la spiegazione dell’azienda

Dopo le prime richieste di assistenza, da Tim è arrivata la conferma della presenza di un “guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici Tim”, escludendo quindi l’intervento nelle singole abitazioni.

Un problema generalizzato quindi a cui Tim sta lavorando. Inutile toccare cavi, modem o fare riavvii. Il problema è ormai noto, con un picco di segnalazioni iniziato questa mattina verso le ore 4. Al momento basta solo aspettare. (Fonte Twitter).