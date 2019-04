NAPOLI – Avrebbe staccato a morsi l’orecchio del suo rivale in amore. Per questo è stato arrestato Crescenzo Marino, figlio di Tina Rispoli, la vedova di Gaetano Marino recentemente finita alla ribalta per le sue seconde nozze con il cantante neomelodico Tony Colombo.

Crescenzo Marino, 23 anni, è il figlio del defunto Gaetano, assassinato nell’agosto di sei anni fa in un agguato di camorra sul lungomare di Terracina. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe reagito male alla scoperta di alcuni messaggi tra la sua fidanzata e un rivale in amore. Lo avrebbe quindi atteso in strada per un chiarimento ma l’incontro è finito malissimo. Tanto che Marino sarebbe addirittura riuscito a staccare a morsi parte dell’orecchio al suo rivale. Il 23enne, fermato dalla polizia e portato nel carcere di Poggioreale, è accusato di lesioni personali gravi.

La mamma del giovane arrestato è recentemente finita al centro delle cronache per le sue nozze sfarzose con Tony Colombo. Il matrimonio è stato celebrato in maniera a dir poco pomposa nel Maschio Angioino di Napoli, dopo un festoso corteo nuziale con tanto di carrozza bianca trainata da cavalli, che ha letteralmente bloccato il traffico lungo Corso Secondigliano. (Fonte: Ansa)