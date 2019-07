ROMA – Tinto Brass è “in discrete condizioni generali, vigile e collaborante”. Lo riferiscono i medici dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove il regista veneziano è arrivato in Pronto Soccorso ieri mattina, 9 luglio, alle 6, per poi, dopo accertamenti, essere trasferito in una unità di terapia intensiva.

Tinto Brass ricoverato d’urgenza per un malore

Tinto Brass, 86 anni, aveva già nel 2010 avuto un ictus e, a quanto si apprende dalla moglie, Caterina Varzi, ha avuto un malore che ha richiesto un ricovero urgente in ospedale.

Secondo il Corriere della Sera che riporta la notizia del ricovero la situazione è precipitata lunedì sera nella villa di Isola Farnese dove il regista vive da molti anni. Sempre il quotidiano riporta le parole dette dal regista a proposito del fortissimo legame che lo lega alla moglie e le sue idee sul fine vita: “Nel caso io non sia più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto”.

Nato a Milano il 26 marzo 1933 ha iniziato la sua lunghissima e densa carriera negli anni Sessanta con film storici come La chiave con Stefania Sandrelli, Miranda con Serena Grandi, Capriccio con Francesca Dellera, Senso ’45 con Anna Galiena. (fonte ANSA)