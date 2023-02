C’è un Tir in bilico sul Ponte della Vittoria a Firenze: il mezzo pesante, che trasportava inerti, si è ribaltato su un fianco a seguito di un incidente stradale. Dalle 14.05 di lunedì 27 febbraio, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di rimuoverlo. Illeso, per fortuna, il conducente, non risultano altre persone coinvolte.

I pompieri stanno garantendo la sicurezza dell’automezzo Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per gestire la viabilità, necessariamente deviata e per i dovuti rilievi del caso.

Tir in bilico sul Ponte della Vittoria, si attende gru per la rimozione

Il tir, secondo quanto sinora riscontrato, si è ribaltato su un fianco, lungo la carreggiata in direzione di piazza Gaddi.

Al momento, fa sapere il Comune, la circolazione sul ponte verso piazza Gaddi scorre su una corsia in attesa dell’arrivo di una gru per la rimozione del mezzo pesante. Per l’effettiva rimozione si dovrà interrompere la circolazione in entrambe le direzioni.

