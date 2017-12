ROMA – Tir con carico di gamberoni del valore di 110mila euro rubato a Mazara del Vallo. Colpo grosso a Mazara del Vallo: una banda di rapinatori armati è riuscita ad impossessarsi di un tir con un carico di gamberoni e di altro pesce per un valore di 110mila euro.

I conducenti, dipendenti di una ditta di Salerno, verso le 4 di mattina del 28 dicembre, sono stati minacciati e poi bendati, quindi costretti a salire a bordo.

Altre ore bendati le hanno passate a girare in auto prima di essere scaricati in pieno centro a Palermo, in via dei Mille.

La motrice dell’auto-articolato è stata abbandonata dai rapinatori vicino l’ingresso dell’autostrada, il camion-frigo con tutto il suo prezioso carico si è volatilizzato, destinazione il fiorente mercato parallelo del pesce, giusto in tempo per Capodanno.