Tir in fiamme sulla A1 tra Orvieto e Attigliano: autostrada riaperta alle 11, traffico in tilt

Camion in fiamme sull’Autostrada del Sole: è successo la mattina di venerdì 29 aprile, il mezzo pesante ha preso fuoco sul tratto umbro dell’A1, in direzione Sud, poco dopo il casello di Orvieto.

L’autista del Tir ha fatto in tempo a scendere prima che il fuoco divorasse il mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Orvieto per regolare il traffico e accertare le cause dell’incendio, oltre ai vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia.

Tir in fiamme sulla A1, traffico in tilt

Traffico intenso si registra sulla A1 tra Orvieto e Attigliano, in direzione Roma. L’autostrada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento: nel tratto interessato si sono registrati fino a sei chilometri di coda, sempre in direzione sud.

Intorno alle 11 la circolazione è stata riaperta su una sola corsia e la coda è attualmente in via di risoluzione.