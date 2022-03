Tir sfonda le protezioni e dall’A4 finisce in tangenziale, strage sfiorata in autostrada vicino Verona

Poteva provocare una strage l’incidente avvenuto oggi pomeriggio in autostrada A4, in territorio di San Giovanni Lupatoto, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud. Poco dopo le 15 un tir, che transitava sulla Serenissima in direzione Milano, è uscito di strada, sfondando le barriere e finendo in tangenziale sud.

Tir sfonda le barriere dell’A4 e piomba in tangenziale

Secondo una prima ricostruzione il tir avrebbe urtato un’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia, prima di sfondare il muro di separazione finendo la sua corsa sulla parallela tangenziale, dove due auto che sopraggiungevano non sono riuscite ad evitare l’impatto. I vigili del fuoco coadiuvati da personale partito dalla sede centrale con autogrù, hanno operato per estrarre dalle lamiere il conducente della prima vettura coinvolta per poi affidarlo alle cure dei sanitari, presenti sul posto anche con eliemergenza. Illesi il conducente della seconda vettura e del mezzo pesante. Tantissimi i detriti rimasti sull’asfalto.

Lunghe file in autostrada

La viabilità ha subito rallentamenti sull’arteria autostradale mentre è stata completamente chiusa sulla tangenziale, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero e il personale della sede centrale con un’autogru. Molto pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità ordinaria nella zona di Verona est e Verona sud, con lunghe code fino al tardo pomeriggio.