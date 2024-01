Litiga con la moglie e un’amica di quest’ultima si mette in mezzo per cercare di mettere pace tra i due. Lui reagisce tirando una padella contro di loro. Per l’uomo, un trentottenne veneziano, è arrivata ieri la notifica di un’ordinanza cautelare emessa dal gip Luca Marini che, per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento, ha imposto all’uomo anche il braccialetto elettronico, in applicazione del cosiddetto “Codice rosso“.

La denuncia dopo le minacce del convivente

Come si legge su Il Gazzettino, che ha raccontato la vicenda, il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia presentata da una quarantenne che, dopo le minacce del convivente, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per essere tutelata. Al fine di sentirsi più tranquilla, la donna è tornata nell’abitazione dei genitori, che risiedono in Puglia.

Intanto gli inquirenti stanno ascoltando anche altre persone vicine alla quarantenne e, dopo aver raccolto conferme della situazione, puntano a chiedere l’emissione di una misura cautelare. L’ex convivente potrebbe costituirsi parte civile contro il 38enne.