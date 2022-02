Tirolo, incendio sul tetto del Residence Sissi. Massiccio intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Tirolo per un incendio in un albergo a 4 stelle, il Residence Sissi che si trova sulla via Principale.

Il rogo ha interessante soprattutto il sottotetto dell’edificio. Il forte vento rende particolarmente difficile il lavoro di spegnimento delle fiamme.