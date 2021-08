Tivoli, pompiere travolto da aspirante suicida gettatosi dal V piano. Un uomo che minacciava il suicidio si è alla fine risolto a lanciarsi nel vuoto dal quinto piano di un palazzo. E’ precipitato travolgendo un vigile del fuoco che in quel momento in strada stava allestendo il materasso gonfiabile.

Tivoli, pompiere travolto da aspirante suicida

E’ accaduto stamattina a Tivoli, vicino Roma, intorno alle 8 e mezza. All’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute per la segnalazione di un uomo barricato in casa, il 43enne (cui è attribuito un disagio mentale) si è lanciato dalla finestra colpendo il pompiere che era intervenuto per il soccorso. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Il primo all’ospedale di Tivoli, il vigile del fuoco in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Entrambi non sono in pericolo di vita.